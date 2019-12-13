Месси и Пике вошли в состав "Барселоны" на матч с "Сосьедадом"
Тренерский штаб "Барселоны" огласил заявку на матч 17-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом".
Отметим, что в состав вернулись капитан Лионель Месси и защитник Жерар Пике, которые пропустили мат заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером" (2:1).
Состав "Барселоны": Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Серджи Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жан-Клер Тодибо, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Серджи Бускетс, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси, Ансу Фати и Карлес Перес.
Матч "Барселона" - "Реал Сосьедад" состоится завтра, 14 декабря, на "Камп Ноу". Начало - в 18:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9