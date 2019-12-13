Месси и Пике вошли в состав "Барселоны" на матч с "Сосьедадом"

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Месси и Пике вошли в состав "Барселоны" на матч с "Сосьедадом"

Тренерский штаб "Барселоны" огласил заявку на матч 17-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом".

Отметим, что в состав вернулись капитан Лионель Месси и защитник Жерар Пике, которые пропустили мат заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером" (2:1).

Состав "Барселоны": Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Серджи Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жан-Клер Тодибо, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Серджи Бускетс, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси, Ансу Фати и Карлес Перес.

Матч "Барселона" - "Реал Сосьедад" состоится завтра, 14 декабря, на "Камп Ноу". Начало - в 18:00 (мск).

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