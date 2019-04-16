Месси и Погба - в старте на матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
Тренерские штабы "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" огласили стартовые составы на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов.
Встреча пройдет сегодня, 16 апреля на "Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес
Запасные: Силлессен, Юмтити, Семеду, Видаль, Аленья, Дембеле, Малком
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Джонс, Фред, МакТоминай, Погба, Марсьяль, Лингард, Рашфорд
Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Перейра, Мата, Санчес, Лукаку
Первый матч закончился в пользу каталонской команды - 1:0.
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