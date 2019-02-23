Месси и Промес сыграют с первых минут в матче "Севилья" - "Барселона"

Стали известны составы команды на матч 25-го тура Примеры "Севилья" и "Барселона". С первых минут на поле выйдут Квинси Промес и нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.

"Севилья": Вацлик - Навас, Меркадо, Кьер, Гомес, Вебер - Банега, Рог, Сарабия - Бен Йеддер, Промес.

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Юмтити, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Коутинью, Суарес, Месси.

"Севилья" располагается на 5 месте турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 17 баллов.

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