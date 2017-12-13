Месси и пять игроков "Реала" попали в команду 2017 года по версии IFFHS



Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свой вариант символической сборной по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт организации.

Стоит отметить, что в составе команды вошли сразу пять игроков "Реала". Ее тренером стал наставник королевского клуба Зинедин Зидан.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").

Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ).

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Нападающие: Неймар ("Барселона"/ПСЖ), Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона").

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