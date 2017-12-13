Месси и пять игроков "Реала" попали в команду 2017 года по версии IFFHS

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Месси и пять игроков "Реала" попали в команду 2017 года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свой вариант символической сборной по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт организации.

Стоит отметить, что в составе команды вошли сразу пять игроков "Реала". Ее тренером стал наставник королевского клуба Зинедин Зидан.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"). 

Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ). 

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"). 

Нападающие: Неймар ("Барселона"/ПСЖ), Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона").

Не пропустите: "Реал" договорился с Неймаром.  | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Гном только в гавно и попадает.

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Пьянь

Почему же в говно тогда вляпались остальные 10 игроков этой команды?

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Конь

я ТАКУЮ АБРАКАДАБРУ НЕ ОСИЛЮ.пОКА.

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Пьянь

Не боись, в третьем классе научат.

Конь

Пьянь, открой личико?!

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Пьянь

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/6/3/6866362.jpg

Конь

По пьяни.

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