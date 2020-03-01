Месси и Рамос - в старте на матч "Реал" - "Барселона"

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Месси и Рамос - в старте на матч "Реал" - "Барселона"

Тренерские штабы "Реала" и "Барселоны" огласили стартовые составы на матч 26-го тура Ла Лиги.

Встреча состоится сегодня, 1 марта, на "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 23:00 (мск).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Винисиус.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур, Де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.

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Комментарии

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Azoma

Откуда Mutalof знал состав?????!!!??! 11

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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