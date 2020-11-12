Месси и Роналду лидируют по промахам с пенальти в XXI веке

Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов, которые чаще всего не реализовывают пенальти в XXI веке.

Первое место разделили форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. У обоих по 27 промахов с "точки". Правда, у португальца процент "запоротых" 11-метровых ниже, чем у аргентинца.

Третью и четвёртую строчку занимают итальянец Франческо Тотти и швед Златан Ибрагимович - у обоих по 19 нереализованных пенальти.

Замыкает топ-5 рейтинга ещё один итальянец Антонио Ди Натале с 15 промахами в пассиве.

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