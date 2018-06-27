Месси и Роналду могут сыграть друг против друга в 1/4 финала ЧМ

Лидеры своих сборных Лионель Месси и Криштиану Роналду могут сыграть друг против друга в 1/4 финала Чемпионата Мира.

После заключительных матчей Чемпионата Мира в группе "D" стало известно, что национальные команды Португалии и Аргентины попали в одну сетку стадии плей-офф. Чтобы встреча лучших игроков современности состоялась, Роналду и Ко должны обыграть Уругвай, а Месси и его коллектив - Францию.

Напомним, Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ. | soccernews.ru