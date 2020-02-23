Месси и Роналду могут завершить карьеру в одном клубе

Теги интер майамилионель мессикриштиану роналдудэвид бекхэм

Месси и Роналду могут завершить карьеру в одном клубе

Капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на закате карьеры могут перебраться в МЛС.

Как сообщает Mirror, в подписании двух лучших футболистов последнего времени заинтересован "Интер Майами", чьим владельцем является Дэвид Бекхэм.

Напомним, что клуб Бекхэм дебютирует в новом сезоне МЛС.

Контракт Месси с "Барсой" истекает в 2021 году, а соглашение Роналду с "Юве" рассчитано до 2022 года.

Читайте также: Роналду, Бэйл и Месси - в топ-10 футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Как потерять все за 2 матча! "Реал" проиграл "Леванте" и пропустил "Барселону" на первое место Ла Лиги

Как потерять все за 2 матча! "Реал" проиграл "Леванте" и пропустил "Барселону" на первое место Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов