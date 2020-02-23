Месси и Роналду могут завершить карьеру в одном клубе

Капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на закате карьеры могут перебраться в МЛС.

Как сообщает Mirror, в подписании двух лучших футболистов последнего времени заинтересован "Интер Майами", чьим владельцем является Дэвид Бекхэм.

Напомним, что клуб Бекхэм дебютирует в новом сезоне МЛС.

Контракт Месси с "Барсой" истекает в 2021 году, а соглашение Роналду с "Юве" рассчитано до 2022 года.

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