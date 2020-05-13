Месси и Роналду не попали в сборную лучших исполнителей штрафных в истории футбола

Сайт Sport360 опубликовал символическую сборную лучших исполнителей штрафных за всю историю. Стоит отметить, что в команду не вошли аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Сборная от Sport360 выглядит так:

Вратарь: Рожерио Сени (Бразилия)

Защитники: Роберто Карлос (Бразилия), Синиша Михайлович (Сербия), Роналд Куман (Нидерланды), Дарио Срна (Хорватия)

Полузащитники: Роналдиньо (Бразилия), Зико (Бразилия), Жуниньо (Бразилия), Дэвид Бекхэм (Англия)

Нападающие: Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия)

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