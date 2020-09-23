Месси и Роналду не попали в топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту сезона по версии УЕФА

УЕФА определил тройку претендентов на звание лучшему футболисту сезона-2019/2020. В нее вошли полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер и его одноклубник нападающий Роберт Левандовски.

Стоит отметить, что в топ-3 не попали нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В топ-10 также вошли:

4-5. Лионель Месси ("Барселона") — 53 очка

4-5. Неймар (ПСЖ) — 53

6. Томас Мюллер ("Бавария") — 41

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 39

8. Тьяго Алькантара ("Бавария") — 27

9. Йозуа Киммих ("Бавария") — 26

10. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 25.

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