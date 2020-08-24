Месси и Роналду не вошли в символическую сборную Лиги Чемпионов

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Месси и Роналду не вошли в символическую сборную Лиги Чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную Лиги Чемпионов по итогам сезона-2019/2020. В команду попали игроки, набравшие наибольшее число очков в Fantasy Football.

Стоит отметить, что в состав команды не попали нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. При этом в команду попали по четыре футболиста мюнхенской "Баварии" и парижского ПСЖ.

Полностью состав символической сборной Лиги Чемпионов по версии выглядит так:

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария") — 50 очков.

Защитники: Хуан Бернат (ПСЖ) — 70, Преснел Кимпембе (ПСЖ) — 57, Маркиньос (ПСЖ) — 70, Йозуа Киммих ("Бавария") - 68.

Полузащитники: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — 61, Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг") — 60, Анхель Ди Мария (ПСЖ) — 59, Серж Гнабри ("Бавария") — 79.

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария") — 104, Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд/"Ред Булл Зальцбург") — 56.

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