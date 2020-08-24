Месси и Роналду не вошли в символическую сборную Лиги Чемпионов
Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную Лиги Чемпионов по итогам сезона-2019/2020. В команду попали игроки, набравшие наибольшее число очков в Fantasy Football.
Стоит отметить, что в состав команды не попали нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. При этом в команду попали по четыре футболиста мюнхенской "Баварии" и парижского ПСЖ.
Полностью состав символической сборной Лиги Чемпионов по версии выглядит так:
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария") — 50 очков.
Защитники: Хуан Бернат (ПСЖ) — 70, Преснел Кимпембе (ПСЖ) — 57, Маркиньос (ПСЖ) — 70, Йозуа Киммих ("Бавария") - 68.
Полузащитники: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — 61, Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг") — 60, Анхель Ди Мария (ПСЖ) — 59, Серж Гнабри ("Бавария") — 79.
Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария") — 104, Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд/"Ред Булл Зальцбург") — 56.
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
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|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
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|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|9
|2
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|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
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|О
|1
|Интер Милан
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|11
|2
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|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
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|О
|1
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|9
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|6
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|5
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|М
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|1
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|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
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|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
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|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
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|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
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|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
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