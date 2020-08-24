Месси и Роналду одновременно попали на обложку PES 2021

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси одновременно попали на обложку Pro Evolution Soccer 2021, которую представил Konami.

Также на обложке оказались защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис, форвард "МЮ" Маркус Рэшфорд, капитан "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Релиз Pro Evolution Soccer 2021 состоится 15 сентября.

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