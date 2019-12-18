Месси и Роналду поборются за звание лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards

Теги лионель мессикриштиану роналдувирджил ван дейк

Месси и Роналду поборются за звание лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards, сообщает официальный сайт награды.

На приз претендуют аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а также его одноклубник египетский нападающий Мохамед Салах

Последние три года награду получал Роналду.

Среди тренеров в число номинантов вошли: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Эрик тен Хаг ("Аякс").

Вручение наград состоится 29 декабря в Дубае.

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