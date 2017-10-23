Месси и Роналду попали в сборную года по версии FIFPro в 11-й раз подряд

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси попали в сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Таким образом, 32-летний португалец и 30-летний аргентинец в 11-й раз подряд оказались в числе лучших по мнению FIFPro, сообщает Goal.com.

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