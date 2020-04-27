Месси и Роналду разыграли победу в еще одном рейтинге! FourFourTwo определил ТОП-25 футболистов за последние 25 лет - представляем первую десятку

10. Роберто Баджо

К сожалению, "Божественный хвостик" навсегда запомнится нереализованным пенальти в финале ЧМ-94 против Бразилии. Это – огромная позор, ведь он был одним из самых одаренных плеймейкеров в истории. Однако, незаурядное видение поля в сочетании с виртуозной техникой свидетельствуют о гениальность культовой ''десятки''. Баджо успел поиграть за "Ювентус", "Интер" и "Милан". Похожей магией в те времена владел разве что непревзойденный Марадона.



9. Паоло Мальдини

"One-club man" провел 902 матча за 24 года фантастической карьеры. Воинственный центрбэк выиграл с Миланом 7 титулов Серии "А", 5 трофеев Лиги Чемпионов и еще много всего. По победам в ЛЧ Мальдини уступает только легенде "Реала" Пако Хенто (6). А вот на уровне сборных футбол имеет перед ним должок – поражения в финалах ЧМ-94 и Евро-2000. Паоло ушел из "адзурры" после Мундиаля в Корее и Японии (2002).



8. Андрес Иньеста

Маленький волшебник с Фуэнтеальбильи – один из создателей уникального стиля, который навсегда изменил представление о спорте №1. Он полностью раскрылся под руководством Хосепа Гвардиолы. Каталонская "тики-така" с Иньестой в центре поля была ночным кошмаром не только для испанских, но и для европейских клубов. "Гол на Стэмфорд Бридж или памятный мяч в финале ЧМ 2010 переписывали историю игры", – рассказывает FourFourTwo. Испанец не теряет страсти к любимому делу даже в 35, выступая за "Виссел Кобе".



7. Хави

Он, как и Андрес, должен был получить по меньшей мере один "Золотой мяч", но футбольный маркетинг оказался безжалостным к обоим. Совсем не много игроков так умело дирижируют игрой команды, как каталонский маэстро. Хави был сердцем магической "Барсы" Пепа и сборной Испании. 8 титулов Ла Лиги, 4 ЛЧ, грандиозные триумфы на уровне сборных – это, возможно, величайший испанец, игравший в футбол.



6. Тьерри Анри

Когда "Арсенал" давал 11 млн фунтов в 1999-м, чтобы подписать молодого вингера, который боролся за игровое время в "Ювентусе", сомнения беспокоили даже самых оптимистов. Видимо, сам Арсен Венгер не подозревал, что этот атлетический форвард станет лучшим игроком в истории лондонского клуба. Быстрый, качественный, харизматичный француз покорял АПЛ с невероятной скоростью. Два чемпионских титула и рекордные 226 голов за "Арсенал" повторят еще не скоро. Барса – это уже совсем другая история, хотя там Анри выиграл ЛЧ.



5. Роналдиньо

Его успехи – заслуга пса. По крайней мере так рассказывал сам бразилец: "В детстве я совершенствовал свой дриблинг вместе с собакой. Когда мои друзья уставали, он выходил площадка и неистово бегал за мячом". Жуниньо называет Роналдиньо наиболее совершенным игроком в истории, а скандальный президент "Барсы" сравнивает его с Месси... не в пользу аргентинца! Если бы не проблемы с дисциплиной, Рони достиг бы невероятных вещей. Однако, именно он вернул каталонцам улыбки после смутных времен, выиграв ЛЧ 2006.



4. Роналдо

Еще один бразилец, который должен был сделать больше. Перебравшись в Европу, "Феномен" выдал галактический сезон в ПСВ (57 матчей, 54 гола), а уже через год подписал контракт с "Барселоной". На "Камп Ноу" Роналдо выступал так же блестяще (49 матчей, 47 голов), хотя и не нашел общего языка с руководством. Далее – скандальный трансфер в "Интер" и серия травм, которые изменили его навсегда. Да, Роналдо выиграет ЧМ-2002 и перейдет в "Реал", но хронические проблемы с коленом не позволят вернуться на прежний уровень.



3. Зинедин Зидан

Тонкий художник, который одинаково хорошо ассистировал партнерам и завершал атаки самостоятельно. Он настолько плавно двигался с мячом, как будто не касался бутсами травы. В "Ювентусе" Зидан вырос до уровня мегазвезды, выиграл домашний ЧМ-98, а после рекордного перехода в Мадрид поднял над головой кубок ЛЧ (2002). Тренерская траектория француза – не менее успешная. Под его руководством "бланкос" трижды подряд побеждали в Лиге Чемпионов. Зизу может сожалеть лишь о скандальном инциденте с Матерацци на ЧМ-2006! Все остальное – на уровне!



2. Криштиану Роналду

Многие эксперты прогнозировали спад португальца еще несколько лет назад, но сейчас ему 35, и он не собирается останавливаться. Криш сделал себе имя в "Манчестер Юнайтед", выиграв с "дьяволами" дебютные ЛЧ и "Золотой мяч". Зато переезд в "Реал" – апогей карьеры воспитанника лиссабонского "Спортинга". Здесь Роналду забивал столько, что в голове не укладывается – рекордные 438 мячей в 450-ти матчах. Результатом космической результативности стали еще 4 ЗМ и три кубка ЛЧ. Не договорившись с Пересом о новом контракте, лучший бомбардир современности отправился в Турин, официально – за новым вызовом.

1. Лионель Месси

G.O.A.T или, возможно, лучший в истории. "Что еще сказать? После стольких лет на топ-уровне почти не осталось эпитетов, чтобы описать Месси", – отмечает FourFourTwo. Аргентинец совершил настоящую революцию в футболе, но его достижения нельзя оценивать исключительно голами (603 в 687-ми матчах за "Барсу"). Ни один другой футболист современности не был столь определяющим для своей команды, как Лео. Он создает, забивает, ассистирует, вдохновляет, наконец. Месси – один из немногих, кто реально делает результат самостоятельно: бешеными штрафными, сольными проходами, чудо-передачами. Несмотря на то, что аргентинский гений не выиграет ЛЧ с 2015 года, его мастерство остается недостижимым для других.

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