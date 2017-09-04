Месси и Роналду следующим летом могут перебраться в команды из одного города

Теги лионель мессикриштиану роналдуманчестер ситиманчестер юнайтед

Месси и Роналду следующим летом могут перебраться в команды из одного городаСледующим летом ведущие бомбардиры каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" Лионель Месси и Криштиану Роналду могут перебраться в команды из одного города.

Как информирует испанская пресса, существует вероятность того, что по окончанию текущего сезона аргентинец в качестве свободного агента станет игроком "Манчестер Сити", а действующий обладатель "Золотого мяча" вернется в "Манчестер Юнайтед", который интересовался им в это межсезонье.

Напомним, Пеле высказался о конкуренции Месси и Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Fantastic

не будет, маловероятно

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kbkb

и ла лига вообще упадет в интересе

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