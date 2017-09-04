Месси и Роналду следующим летом могут перебраться в команды из одного города

Следующим летом ведущие бомбардиры каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" Лионель Месси и Криштиану Роналду могут перебраться в команды из одного города.

Как информирует испанская пресса, существует вероятность того, что по окончанию текущего сезона аргентинец в качестве свободного агента станет игроком "Манчестер Сити", а действующий обладатель "Золотого мяча" вернется в "Манчестер Юнайтед", который интересовался им в это межсезонье.

Напомним, Пеле высказался о конкуренции Месси и Неймара. | soccernews.ru