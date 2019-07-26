Месси и Роналду вошли в число номинантов на лучший гол сезона-2018/19



УЕФА запустил голосование за лучший гол минувшего сезона. В номинацию попали голы из турниров, которые проводились под эгидой УЕФА.

В топ-10 попали следующие голы:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус"). Лига чемпионов. Матч против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

2. Исмаила Сарр ("Ренн"). Лига Европы. Матч с "Яблонцем" (2:1).

3. Давид Фаупала ("Аполлон). Лига Европы. Матч с "Лацио" (2:0).

4. Педро Родригес ("Челси"). Лига Европы. Матч со "Славией" (4:3).

5. Лионель Месси ("Барселона"). Лига Чемпионов. Матч с "Ливерпулем" (3:0).

6. Энцо Мийо (сборная Франции U17). Евро-2019. Матч против Чехии (6:1).

7. Луиш Нани ("Спортинг"). Лига Европы. Матч с "Карабахом" (6:1).

8. Катержина Свиткова ("Славия). Женская Лига Чемпионов. Матч с "Баварией" (1:1).

9. Иван Ракитич ("Барселона"). Лига Чемпионов. Матч с "Тоттенхэмом" (4:2).

10. Данилу (сборная Португалии). Отборочный турнир Евро-2020. Матч с Сербией (1:1);

Оставить свой голос можно на сайте УЕФА до 9 августа.

Не пропустите: Marca наградит Роналду призом "Легенда". | http://soccernews.ru