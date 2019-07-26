Месси и Роналду вошли в число номинантов на лучший гол сезона-2018/19
УЕФА запустил голосование за лучший гол минувшего сезона. В номинацию попали голы из турниров, которые проводились под эгидой УЕФА.
В топ-10 попали следующие голы:
1. Криштиану Роналду ("Ювентус"). Лига чемпионов. Матч против "Манчестер Юнайтед" (1:2).
2. Исмаила Сарр ("Ренн"). Лига Европы. Матч с "Яблонцем" (2:1).
3. Давид Фаупала ("Аполлон). Лига Европы. Матч с "Лацио" (2:0).
4. Педро Родригес ("Челси"). Лига Европы. Матч со "Славией" (4:3).
5. Лионель Месси ("Барселона"). Лига Чемпионов. Матч с "Ливерпулем" (3:0).
6. Энцо Мийо (сборная Франции U17). Евро-2019. Матч против Чехии (6:1).
7. Луиш Нани ("Спортинг"). Лига Европы. Матч с "Карабахом" (6:1).
8. Катержина Свиткова ("Славия). Женская Лига Чемпионов. Матч с "Баварией" (1:1).
9. Иван Ракитич ("Барселона"). Лига Чемпионов. Матч с "Тоттенхэмом" (4:2).
10. Данилу (сборная Португалии). Отборочный турнир Евро-2020. Матч с Сербией (1:1);
Оставить свой голос можно на сайте УЕФА до 9 августа.
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