Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards

1 Теги криштиану роналдулионель мессиханси фликроберт левандовскиюрген клопп

Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на получение премии Globe Soccer Awards по итогам 2020 года.

Среди футболистов на награду претендуют: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски и Серж Гнабри (оба - "Бавария"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Карим Бензема ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Садио Мане ("Ливерпуль").

Среди тренеров в число номинантов попали: Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Томас Тухель (ПСЖ), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"). 

На звание лучшего клуба претендуют: "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), ПСЖ (Франция), "Реал", "Севилья" (оба – Испания).

По некоторым данным, учредителем премии является агент Роналду Жорже Мендеш.

Не пропустите: Роналду догнал Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Не смешите народ этой "премией"...

Ответить

главное

Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА

Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов