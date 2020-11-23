Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на получение премии Globe Soccer Awards по итогам 2020 года.

Среди футболистов на награду претендуют: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски и Серж Гнабри (оба - "Бавария"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Карим Бензема ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Садио Мане ("Ливерпуль").

Среди тренеров в число номинантов попали: Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Томас Тухель (ПСЖ), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Юрген Клопп ("Ливерпуль").

На звание лучшего клуба претендуют: "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), ПСЖ (Франция), "Реал", "Севилья" (оба – Испания).

По некоторым данным, учредителем премии является агент Роналду Жорже Мендеш.

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