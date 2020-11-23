Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards
Стали известны претенденты на получение премии Globe Soccer Awards по итогам 2020 года.
Среди футболистов на награду претендуют: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски и Серж Гнабри (оба - "Бавария"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Карим Бензема ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Садио Мане ("Ливерпуль").
Среди тренеров в число номинантов попали: Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Томас Тухель (ПСЖ), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Юрген Клопп ("Ливерпуль").
На звание лучшего клуба претендуют: "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), ПСЖ (Франция), "Реал", "Севилья" (оба – Испания).
По некоторым данным, учредителем премии является агент Роналду Жорже Мендеш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18