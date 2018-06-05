Месси и Роналду вошли в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов года, но не на первом месте

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Месси и Роналду вошли в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов года, но не на первом месте

Журнал Forbes огласил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года.

Первое место в нем занял американский боксер Флойд Мейвезер, заработавший 285 миллионов долларов. Из них 275 миллионов ему принес бой с бойцом MMA Конором Макгрегором.

Вторым стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси (111 миллионов). В тройку также вошел  форвард "Реала" Криштиану Роналду (108).

В десятку также вошли:

4. Конор Макгрегор (MMA, Ирландия) - 99

5. Неймар (футбол, Бразилия) – 90

6. Леброн Джеймс (баскетбол, США) – 85,5

7. Роджер Федерер (теннис, Швейцария) – 77,2

8. Стефен Карри (баскетбол, США) – 76,9

9. Мэтт Райан (американский футбол, США) – 67,3

10. Мэттью Стэффорд (американский футбол, США) – 59,5

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