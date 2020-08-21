Месси и Роналду впервые за 15 лет одновременно не сыграли в полуфинале Лиги Чемпионов! Эра легенд закончилась?

Лионель Месси и Криштиану Роналду одновременно не сыграли в полуфинале Лиги Чемпионов впервые с 2005 года – тогда четверку сильнейших команд Европы составили "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и "ПСВ" (это тот самый год, когда "Ливерпуль" совершил чудо в Стамбуле). Таким образом, за итогами решающих противостояний ЛЧ, которые идут по телевизору прямо сейчас (полуфиналы – уже все, дальше – финал), лидеры "Барселоны" и "Ювентуса" наблюдают лишь с экранов своих телевизоров. Похоже, эра двух главных звезд современности постепенно близится к завершению – по крайней мере, в Лиге Чемпионов. Да, Криштиану является лучшим бомбардиром в истории турнира (130 голов), а Месси занимает второе место (115 точных ударов), но сезон 2019/20 сложился для обеих откровенно посредственно. В текущем розыгрыше ЛЧ аргентинец забил только 3 гола в 8 матчах, а португалец отличился 4 раза. Это худший показатель как для Месси, так и для Роналду за последние несколько сезонов. Сейчас лидер "Барселоны" занимает только 38 место в списке бомбардиров текущей Лиги Чемпионов, Криштиану – 20-й. Согласитесь, не совсем привычные показатели, ведь Роналду 7 раз становился лучшим бомбардиром турнира по итогам сезона и собрал в своей коллекции 5 кубков. Месси 6 раз получал "Золотую бутсу" ЛЧ и имеет в активе 4 победы в турнире. Меньше, чем в сезоне 2019/20, Лео забивал еще тогда, когда только начинал свой путь во взрослом футболе. В сезоне 2005/06 аргентинец забил 1 гол, после чего худшим результатом Месси стали 6 голов в кампании 2015/16. Что касается Роналду, то последний раз Криш забивал только 4 гола еще в сезоне 2008/09, выступая за "Манчестер Юнайтед".

В свои 35 лет португалец, похоже, понял, что выиграть Лигу Чемпионов за пределами Мадрида будет сложно. Да, к КР7 есть минимум претензий, ведь именно он своим дублем до последнего сохранял для "старой синьоры" надежду пройти в четвертьфинал, а в прошлом сезоне оформил хет-трик в ворота "Атлетико", подарив феерический камбэк. Однако, один в поле – не воин. Возможно, именно поэтому Роналду, как говорят, готов попрощаться с "Ювентусом" и рассматривает варианты с переходом в другой клуб. Что касается Месси, то 33-летний аргентинец провалил решающий поединок с "Баварией". "Барселона" впервые за последние 6 лет завершила сезон без единого трофея, прервав роскошную серию. Мюнхенский гранд ярко продемонстрировал преимущество командной игры над культом личности – даже такой, как Месси. Аргентинец откровенно провалил игру, а в его глазах читались тупик и неспособность что-то изменить. Лео еще до перерыва осознал неизбежность фиаско и пятого подряд сезона без ЛЧ. Фото лидера "Барсы" в перерыве матча облетело весь мир.

Ведущее испанское издание Marca проводит соответствующий опрос на своем сайте. Львиная доля читателей (3 четверти) считают, что гегемония Месси и Роналду завершилась. По их мнению, Криш с Лео уже не имеют такого определяющего влияния на игру своих команд, как раньше. Символично, что величайшие футболисты современности одновременно задумались над изменением клуба после громких фиаско. Месси, как утверждают СМИ, устал от постоянного давления и хочет уйти, а Роналду все еще стремится побороться за ЛЧ в составе более амбициозного клуба. Абсолютно все имеет свойство когда-то заканчиваться – эпоха Месси и Роналду действительно подходит к завершению. Текущий сезон Лиги Чемпионов 2019/20 подтвердил, что главные звезды современного футбола является такими же людьми, как и все остальные. Годы берут свое, поэтому демонстрировать инопланетный уровень игры и результативности становится все труднее и труднее. Время не жалеет никого, даже таких гениев, до завершения карьеры которых осталось не так долго. На горизонте уже появляются новые звезды футбола – Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Жоау Фелиш и другие. Тот случай, когда фраза "будущее начинается сегодня", звучит очень в тему!