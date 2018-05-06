Месси и Роналду забили 1000 голов на двоих играя за "Барселону" и "Реал"

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Месси и Роналду забили 1000 голов на двоих играя за "Барселону" и "Реал"

Лионель Месси и Криштиану Роналду забили по голу в матче 36-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" (2:2).

Стоит отметить, что на двоих футболисты забили 1000 голов за испанские гранды.

На счету 30-летнего Месси 551 гол за "Барселону", а 33-летний Роналду 449 раз отличился за "Реал".

Не пропустите: "Барселона" – "Реал" – 2:2 (обзор). | http://soccernews.ru

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