Месси и Салах - в старте на матч "Барселона" - "Ливерпуль"

Тренерские штабы огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала лини чемпионов "Барселона" и "Ливерпуль".

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Видаль, Коутиньо, Месси, Суарес.

"Ливерпуль": Алисон, Матип, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Мане, Салах.

Встреча пройдет на "Камп-Ноу" и начнется - в 22:00 (мск). Ответный матч состоится 6 мая на "Энфилде".

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