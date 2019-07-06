Месси и Санчес - в старте на матч сборных Аргентины с Чили

Тренерские штабы сборных Аргентины и Чили огласили стартовые составы на матч за третье место на Кубке Америки.

Состав Аргентины: Франко Армани, Хуан Фойт, Херман Песселья, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Джовани Ло Чельсо, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Пауло Дибала, Серхио Агуэро.

Состав Чили: Габриэль Ариас, Маурисио Исла, Пауло Диас, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Артуро Видаль, Алексис Санчес, Эдуардо Варгас.

Встреча пройдет сегодня, 6 июня, на стадионе "Арена Сан-Паулу". Начало - в 22:00 мск.

Не пропустите: Жена Боккетти: "Дети выросли в атмосфере красно-белых, у них и у меня это навсегда"| http://soccernews.ru