Месси и Суарес могут повторить рекорд Ла Лиги

Теги барселоналионель мессилуис суарес

Месси и Суарес могут повторить рекорд Ла ЛигиФорварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес могут повторить рекорд испанской Ла Лиги по количеству сыгранных подряд матчей, в которых двум нападающим одной команды удавалось забивать минимум по одному голу.

Так, на сегодняшний день аргентинец и уругваец имеют результативную серию длиною в четыре матча в чемпионате, в которых первый забил 5 мячей, а второй - 6. В случае, если в сегодняшней игре против "Алавеса" они забьют минимум по голу, будет повторен рекорд сезона 1930/1931, когда игроки "Атлетика" Хосе Ирарагорри и Гильермо Горостиза отличились в пяти поединках Ла Лиги подряд соответственно 7 и 6 раз.

Напомним, до закрытия текущего трансферного "Барселона" рассчитывает подписать своего первого летнего новичка. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов