Месси и Суарес могут повторить рекорд Ла Лиги

Форварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес могут повторить рекорд испанской Ла Лиги по количеству сыгранных подряд матчей, в которых двум нападающим одной команды удавалось забивать минимум по одному голу.

Так, на сегодняшний день аргентинец и уругваец имеют результативную серию длиною в четыре матча в чемпионате, в которых первый забил 5 мячей, а второй - 6. В случае, если в сегодняшней игре против "Алавеса" они забьют минимум по голу, будет повторен рекорд сезона 1930/1931, когда игроки "Атлетика" Хосе Ирарагорри и Гильермо Горостиза отличились в пяти поединках Ла Лиги подряд соответственно 7 и 6 раз.

Напомним, до закрытия текущего трансферного "Барселона" рассчитывает подписать своего первого летнего новичка. | soccernews.ru