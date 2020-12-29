Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе МЛС

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Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе МЛС

"Интер Майами" намерен воссоздать звёздный атакующий дуэт "Барселоны", пишет Catalunya Radio.

По информации источника, американский клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, хочет в 2022 году подписать Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Напомним, что аргентинец и уругваец вместе защищали цвета "сине-гранатовых" с 2014 по 2020 год.

Контракт Месси с "Барсой" истекает по окончании нынешнего сезона, соглашение Суареса с "Атлетико" рассчитано до июня 2022 года.

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