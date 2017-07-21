Месси и Суарес на тренировке отстранились от Неймара
Любопытная ситуация произошла на одно из тренировок "Барселоны".
На видео можно заметить, что Лионель Месси и Луис Суарес занимаются отдельно от Неймара. Хотя ранее трио MSN на тренировках было не разлей вода.
Напомним, что Неймаром интересуется ПСЖ, который готов выплатить за бразильца 222 миллиона евро.
Читайте также: Неймар сообщил партнерам по "Барселоне" о решении, которое он принял. | http://soccernews.ru
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|38
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|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20