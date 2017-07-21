Месси и Суарес на тренировке отстранились от Неймара

Любопытная ситуация произошла на одно из тренировок "Барселоны".

На видео можно заметить, что Лионель Месси и Луис Суарес занимаются отдельно от Неймара. Хотя ранее трио MSN на тренировках было не разлей вода.

Напомним, что Неймаром интересуется ПСЖ, который готов выплатить за бразильца 222 миллиона евро.

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