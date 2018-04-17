Месси и Суарес не попали в основу "Барселоны" на матч с "Сельтой"



Стали известны стартовые составы "Сельты" и "Барселоны" на матч 33-го тура чемпионата Испании.

Стоит отметить, что в основе каталонского клуба не сыграют Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Самуэль Умтити.

"Сельта": С. Альварес, Хонни, Ронкалья, Серхи Гомес, Васс, Хосабед, Мендес, Лоботка, Аспас, Максимилиано Гомес, Систо.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Динь, Мина, Вермален, Паулиньо, Андре Гомеш, Денис Суарес, Коутиньо, Дембеле, Алькасер.

Матч "Сельта" - "Барселона" начнется в 22:00 мск.

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