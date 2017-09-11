Месси и Суарес остались довольны игрой Дембеле

Ведущие форварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес остались довольны игрой своего новоиспеченного партнера по линии атаки в клубе Усмана Дембеле в его дебютном матче против "Эспаньола".

Как информирует испанская пресса, сразу же по завершению встречи против "попугаев" главные голеадоры "сине-гранатовых" поздравили 20-летнего француза с хорошим выступлением. При этом и Месси, и Суарес остались довольны уровнем своего взаимодействия с новичком команды.

Напомним, Дембеле прокомментировал свой дебют за "Барселону". | soccernews.ru