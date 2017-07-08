Месси и Суарес остались недовольны провалом переговоров по Верратти

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Месси и Суарес остались недовольны провалом переговоров по ВерраттиФорварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес остались недовольны провалом переговоров своего клуба по полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, аргентинец и уругваец поддерживают постоянный контакт во время отдыха, что позволило им уже обсудить работу "сине-гранатовых" на трансферном рынке. Так, оба игрока остались недовольны тем, что их клубу так и не удалось заполучить итальянского хавбека парижан, а также тем, что в "Барсе" до сих пор не определились с альтернативой ему.

Напомним, "Барселона" может перехватить у ПСЖ Коутиньо. | soccernews.ru

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