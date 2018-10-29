Месси и Суарес отметили победу в Эль Класико

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Месси и Суарес отметили победу в Эль Класико

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес отметили триумф в воскресном Эль Класико.

После яркой победы над мадридским "Реалом" лидеры "сине-гранатовых" позволили себе выпить вина.

Напомним, что Месси в этом матче участия не принимал из-за перелома руки, а Суарес стал главным героем встречи, записав в свой актив хет-трик.

Не пропустите: Суарес сделал заявление о победе над "Реалом" без Месси. | http://soccernews.ru

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