Месси и Суарес повторили рекорд Роналдо

В ночь на пятницу нападающие Лионель Месси и Луис Суарес забили в матчах квалификации ЧМ-2022.

Аргентинец поразил ворота Эквадора (1:0), а уругваец отличился в поединке с Чили (2:1).

Теперь в активе обоих форвардов по 39 голов в официальных играх за свои сборные.

Месси и Суарес повторили рекорд по этому показателю, принадлежащий бразильцу Роналдо. Все трое делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальных команд из Южной Америки.

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