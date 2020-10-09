Месси и Суарес повторили рекорд Роналдо

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Месси и Суарес повторили рекорд Роналдо

В ночь на пятницу нападающие Лионель Месси и Луис Суарес забили в матчах квалификации ЧМ-2022.

Аргентинец поразил ворота Эквадора (1:0), а уругваец отличился в поединке с Чили (2:1).

Теперь в активе обоих форвардов по 39 голов в официальных играх за свои сборные.

Месси и Суарес повторили рекорд по этому показателю, принадлежащий бразильцу Роналдо. Все трое делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальных команд из Южной Америки.

Не пропустите: Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором, Уругвай одолел Чили, Парагвай и Перу сыграли вничью. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Бразилия Бразилия 17 38
2 Уругвай Уругвай 17 28
3 Чили Чили 17 26
4 Колумбия Колумбия 17 26
5 Перу Перу 17 25
6 Аргентина Аргентина 17 25
7 Парагвай Парагвай 17 24
8 Эквадор Эквадор 17 20
9 Боливия Боливия 17 14
10 Венесуэла Венесуэла 17 9
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