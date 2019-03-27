Месси и Суарес приступили к тренировкам в общей группе



Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес восстановились после травм и приступили к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, оба игрока смогут принять участие в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом", который состоится 31 марта.

Напомним, что Месси получил повреждение в матче за сборную Аргентины против Венесуэлы (1:3), а Суарес травмировался в поединке 28-го тура Примеры с "Бетисом" (4:1).

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