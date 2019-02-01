Месси и Суарес продемонстрировали мастерство в бассейне (видео)

Форварды "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес продемонстрировали своё мастерство в бассейне.

Лидеры атаки "сине-гранатовых" классно перепасовывались между собой, используя для этого только голову.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 26 матчей, забил 27 мячей и сделал 16 ассистов. В активе 32-летнего Суареса 28 игр, 16 голов и 8 результативных передач.

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