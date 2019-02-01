Месси и Суарес продемонстрировали мастерство в бассейне (видео)
Форварды "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес продемонстрировали своё мастерство в бассейне.
Лидеры атаки "сине-гранатовых" классно перепасовывались между собой, используя для этого только голову.
В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 26 матчей, забил 27 мячей и сделал 16 ассистов. В активе 32-летнего Суареса 28 игр, 16 голов и 8 результативных передач.
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|Севилья
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|21
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|7
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|21
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|Бетис
|21
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|Реал Сосьедад
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|10
|Эйбар
|21
|26
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|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
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|14
|Жирона
|21
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|Эспаньол
|21
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|16
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|18
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|21
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