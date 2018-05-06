Месси и Суарес против Роналду и Бэйла: "Барселона" и "Реал" назвали стартовые составы

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Месси и Суарес против Роналду и Бэйла: "Барселона" и "Реал" назвали стартовые составы

Стали известны составы "Барселоны" и "Реала" на матч 35-го тура чемпионата Испании.

Стоит отметить, что команды сыграют в оптимальных составах.

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Коутиньо, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Начо, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.

Матч начнется в 21:45 мск.

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