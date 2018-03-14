Месси и Суарес против Виллиана и Азара: "Барселона" и "Челси" объявили стартовые составы

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Месси и Суарес против Виллиана и Азара: "Барселона" и "Челси" объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Челси" на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. 

"Барселона": тер Штеген, Пике, Умтити, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Суарес, Месси, Дембеле.

Запасные: Силлессен, Паулиньо, Алькасер, Динь, Гомеш, Видаль, Вермален.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Жиру, Азар.

Запасные: Кабальеро, Мората, Педро, Бакайоко, Дзаппакоста, Кэхилл, Эмерсон.

Матч начнется в 22:45 мск. В первой встрече команды сыграли вничью - 1:1.

Не пропустите: Противостояние "Барселона" - "Челси" третье по частоте в ЛЧ. | http://soccernews.ru

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