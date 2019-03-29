Месси и Суарес смогут сыграть с "Эспаньолом"

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес восстановились от травм и смогут сыграть в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом", сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока попали в заявку на матч. При этом, матч пропустит травмированный форвард Усман Дембеле.

Заявка "Барселоны" на матч выглядит так:

вратари: тер Штеген, Пенья

защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Умтити

полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль

нападающие: Суарес, Месси, Малком

Матч "Барселона" - "Эспаньол" 30 марта, и начнется в 18:15 мск.

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