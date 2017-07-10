Месси и Суарес сыграли в волейбол головами

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Месси и Суарес сыграли в волейбол головами

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес сыграли в волейбол в бассейне.

Стоит отметить, что футболисты играли головами, не используя руки.

Видео: Волейбол от Месси и Суареса.

 

Los chicos divirtiéndose The boys having fun

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

 

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