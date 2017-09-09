Месси и Суарес тепло встретили Дембеле в "Барселоне"

Форварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес тепло встретили своего нового партнера по линии атаки в клубе Усмана Дембеле.

Как информирует испанская пресса, ведущие бомбардиры "сине-гранатовых" попытались свести к минимуму давление, которое оказывается на молодого француза. Главные звезды "Барсы" призвали 20-летнего вингера не обращать внимание на его возможные сравнения с его предшественником Неймаром.

Напомним, Пуйоль отказался от поста спортивного директора "Барселоны". | soccernews.ru