Месси и Суарес в сумме забили больше, чем 18 из 19 клубов Примеры

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Эйбар" со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отметился уругвайский нападающий Луис Суарес, еще один гол забил аргентинский форвард Лионель Месси.

БАРСЕЛОНА - ЭЙБАР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Благодаря этому на счету Месси и Суареса в сумме стал 31 гол (17+14). По этому показателю они опережают 18 из 19 клубов Примеры. Только "Севилья" также забила 31 гол в нынешнем сезоне. На счету всех остальных клубов меньше, чем у двух форвардов каталонского клуба.

Напомним, что после 19 туров "Барселона" лидирует в чемпионата Испании, опережая идущий вторым "Атлетико" на пять очков.

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