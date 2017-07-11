Месси и Суарес вернулись в Барселону

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Месси и Суарес вернулись в БарселонуФорварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес вернулись в Испанию, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболисты вместе со своими семьями прилетели в столицу Каталонии из островов Антигуа и Барбуда, где они проводили отпуск. Уже завтра аргентинец и уругваец вместе с большинством своих партнеров по команде познакомятся с новым главным тренером "Барсы" Эрнесто Вальверде и начнут подготовку к новому сезону.

Напомним, Месси и Суарес сыграли в волейбол головами. | soccernews.ru

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