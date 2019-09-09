Месси и Суарес, возможно, будут играть в матче 4-го тура Ла Лиги

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес, скорее всего, будут участвовать в матче 4-го тура Ла Лиги с "Валенсией". Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, оба игрока полностью восстановились после травм. Сообщается, что футболисты будут в заявке, однако пока неизвестно попадут ли они в основной состав.



Напомним, Месси травмировался на тренировке каталонцев. У него диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Суарес получил повреждение в матче 1-го тура Примеры с "Атлетиком" (0:1).



Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 14 сентября. Начало - в 22:00 (мск).

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