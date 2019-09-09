Месси и Суарес, возможно, будут играть в матче 4-го тура Ла Лиги
Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес, скорее всего, будут участвовать в матче 4-го тура Ла Лиги с "Валенсией". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, оба игрока полностью восстановились после травм. Сообщается, что футболисты будут в заявке, однако пока неизвестно попадут ли они в основной состав.
Напомним, Месси травмировался на тренировке каталонцев. У него диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Суарес получил повреждение в матче 1-го тура Примеры с "Атлетиком" (0:1).
Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 14 сентября. Начало - в 22:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
|1
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|3
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|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0