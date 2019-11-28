Месси и Суарес забили за "Барселону" 800 голов на двоих
Стало известно, сколько голов на двоих забили игроки "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес.
Напомним, вчера, 27 ноября, футболисты отметились голами в матче Лиги Чемпионов с "Боруссией" (3:1).
Мяч, забитый на 29-й минуте, стал для уругвайца 187-м в 262 играх за каталонцев, Месси забил свой 613-й гол в 700-й встрече.
Таким образом, в сумме игроки забили за "Барселону" 800 голов. Это рекорд для каталонского клуба.
А еще: "Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6