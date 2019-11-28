Месси и Суарес забили за "Барселону" 800 голов на двоих

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Месси и Суарес забили за "Барселону" 800 голов на двоих

Стало известно, сколько голов на двоих забили игроки "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес.

Напомним, вчера, 27 ноября, футболисты отметились голами в матче Лиги Чемпионов с "Боруссией" (3:1).

Мяч, забитый на 29-й минуте, стал для уругвайца 187-м в 262 играх за каталонцев, Месси забил свой 613-й гол в 700-й встрече.

Таким образом, в сумме игроки забили за "Барселону" 800 голов. Это рекорд для каталонского клуба.

А еще: "Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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