Месси и тер Штеген рискуют пропустить матч против "Севильи"

Ведущий бомбардир и основной голкипер каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Марк-Андре тер Штеген рискуют пропустить субботний матч 30-го тура Ла Лиги против "Севильи".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в четверг оба игрока пройдут дополнительное медицинское обследование в клубе, после которого и станет известно, смогут ли аргентинец и немец выйти на поле "Рамон Санчес Писхуан".

Отметим, что Месси испытывает дискомфорт в мышцах, а тер Штеген жалуется на боли в колене.

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