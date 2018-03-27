Месси и тер Штеген рискуют пропустить матч против "Севильи"

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Месси и тер Штеген рискуют пропустить матч против "Севильи"Ведущий бомбардир и основной голкипер каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Марк-Андре тер Штеген рискуют пропустить субботний матч 30-го тура Ла Лиги против "Севильи".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в четверг оба игрока пройдут дополнительное медицинское обследование в клубе, после которого и станет известно, смогут ли аргентинец и немец выйти на поле "Рамон Санчес Писхуан".

Отметим, что Месси испытывает дискомфорт в мышцах, а тер Штеген жалуется на боли в колене.

Не пропустите: "Барселона" заинтересована в подписании защитника "Севильи". | soccernews.ru

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