Месси и Вальверде хотят видеть в "Барселоне" звезду АПЛ

Ведущие игроки каталонской "Барселоны" выступают за подписание полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, за приобретение 26-летнего хавбека "красных дьяволов" выступают Лионель Месси, Жерар Пике, Самюэль Умтити, а также главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Лидеры "Барсы" и ее наставник хотят, чтобы клуб воспользовался разногласиями, которые существуют между французом и тренерским штабом манкунианцев, и предпринял попытку его заполучить.

В текущем сезоне Погба забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, Бартомеу узнал мнение лидеров "Барселоны" на предмет возможного возвращения Неймара. | soccernews.ru