Месси и Вальверде обсуждают будущее Суареса

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Месси и Вальверде обсуждают будущее СуаресаКаталонская "Барселона" все еще не определилась с будущим своего полузащитника Дениса Суареса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на 24-летнего хавбека в новом сезоне, поэтому ближайшим летом будет готов с ним расстаться. Однако ведущий бомбардир каталонского гранда Лионель Месси выступает против продажи Суареса, считая, что тот способен приносить пользу команде.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, трансфер Гризманна в "Барселону" уже согласован. | soccernews.ru

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