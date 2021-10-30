Месси и Вейналдум - худшие игроки матча ПСЖ - "Лилль" по версии L’Equipe

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Месси и Вейналдум - худшие игроки матча ПСЖ - "Лилль" по версии L’Equipe

Фото инстаграм Лионеля Месси

Авторитетное французское издание L’Equipe выставило оценки футболистам, участвующим в игре 12-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Лиллем".

Лучшим игроком матча признан полузащитник парижан Анхель Ди Мария, в активе которого гол и результативная передача. Его оценили в 8 из 10 баллов. 

Нападающий ПСЖ Лионель Месси, заменённый в перерыве, и хавбек Джорджиньо Вейналдум получили по 3 балла. Это худшие оценки в обоих клубах.

Напомним, что столичная команда дома одержала волевую победу над действующим чемпионом Франции со счётом 2:1.

Не пропустите: Месси лидирует в сезоне Лиги 1 по количеству безголевых ударов. | http://soccernews.ru
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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Это гном готовится к пенсии.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вейналдум - понятно , акклиматизация в новой команде . Лео - стандартная ситуация , неумёха демонстрирует свой обыкновенный уровень игры в топ-клубе . Alles Paris ! Хе-хе ...

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