Месси, Икарди и Дибала попали в расширенный список игроков сборной Аргентины на Кубок Америки

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с расширенной заявкой на Кубок Америки.

Вратари: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Агустин Маркесин ("Америка"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад");

Защитники: Ренцо Саравия ("Расинг Авельянеда"), Габриэль Меркадо ("Севилья"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццелья ("Фиорентина"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Рамиро Фунес Мори ("Вильярреал"), Хуан Фойт ("Тоттенхэм");

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба - ПСЖ), Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Эксекиэль Паласиос ("Ривер Плейт"), Гидо Родригес ("Америка"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Федерико Сарачо ("Расинг Авельянеда"), Гонсало Мартинес ("Атланта Юнайтед"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Максимилиано Меса ("Монтеррей"), Иван Марконе ("Бока Хуниорс");

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес, Мауро Икарди (оба - "Интер"), Анхель Корреа ("Атлетико"), Матиас Суарес ("Ривер Плейт").

Напомним, что Кубок Америки начнется 14 июня и завершится 7 июля. В этот раз турнир принимает Бразилия. Соперниками Аргентины по группе стали Колумбия, Парагвай и Катар.

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