Месси, Икарди и Дибала попали в расширенный список игроков сборной Аргентины на Кубок Америки
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с расширенной заявкой на Кубок Америки.
Вратари: Франко Армани ("Ривер Плейт"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Агустин Маркесин ("Америка"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад");
Защитники: Ренцо Саравия ("Расинг Авельянеда"), Габриэль Меркадо ("Севилья"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццелья ("Фиорентина"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Рамиро Фунес Мори ("Вильярреал"), Хуан Фойт ("Тоттенхэм");
Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба - ПСЖ), Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Эксекиэль Паласиос ("Ривер Плейт"), Гидо Родригес ("Америка"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Федерико Сарачо ("Расинг Авельянеда"), Гонсало Мартинес ("Атланта Юнайтед"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Максимилиано Меса ("Монтеррей"), Иван Марконе ("Бока Хуниорс");
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес, Мауро Икарди (оба - "Интер"), Анхель Корреа ("Атлетико"), Матиас Суарес ("Ривер Плейт").
Напомним, что Кубок Америки начнется 14 июня и завершится 7 июля. В этот раз турнир принимает Бразилия. Соперниками Аргентины по группе стали Колумбия, Парагвай и Катар.
Читайте также: ТОП-6 игроков, который способны усилить "Манчестер Юнайтед" уже этим летом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
-
"Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора
Лента новостей
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
1
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
-
"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"
-
Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Милан" хочет усилиться защитником "Севильи"