Месси или ван Дейк? Клопп сделал выбор касательно "Золотого мяча"-2019
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о том, кто должен получить "Золотой мяч" по итогам 2019 года.
"Если давать "Золотой мяч" лучшему футболисту поколения, то он всегда должен доставаться Лионелю Месси. Это так. Но если мы говорим о лучшем игроке прошлого сезона, это Вирджил ван Дейк. Не знаю, как именно это будет решаться, но я вижу это именно так", - цитирует Клоппа Sky Sports.
Напомним, что имя обладателя "Золотого мяча"-2019 будет названо ровно через неделю, 2 декабря.
Месси уже пять раз выигрывал данную награду, ван Дейк - ни разу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8