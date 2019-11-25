Месси или ван Дейк? Клопп сделал выбор касательно "Золотого мяча"-2019

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о том, кто должен получить "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

"Если давать "Золотой мяч" лучшему футболисту поколения, то он всегда должен доставаться Лионелю Месси. Это так. Но если мы говорим о лучшем игроке прошлого сезона, это Вирджил ван Дейк. Не знаю, как именно это будет решаться, но я вижу это именно так", - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, что имя обладателя "Золотого мяча"-2019 будет названо ровно через неделю, 2 декабря.

Месси уже пять раз выигрывал данную награду, ван Дейк - ни разу.

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