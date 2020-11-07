Месси имеет лучший показатель в XXI веке по забитым голам в Ла Лиге после выхода на замену

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил два гола после выхода на замену в игре против "Бетиса" (5:2).

Как сообщает Opta Sports, аргентинец забил 26 голов после выхода на замену в Ла Лиге. Это лучший результат в XXI веке.

Месси не забивал больше гола при выходе со скамейки запасных с января 2014 года.

В этом сезоне на счету Месси 6 голов и 2 результативные передачи в 10 матчах. 5 из 6 голов он забил с пенальти.

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