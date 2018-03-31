Месси имеет шансы сыграть с "Севильей"

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Месси имеет шансы сыграть с "Севильей"

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси имеет шансы сыграть в матче 30-го тура испанской Примеры против "Севильи".

30-летний аргентинец включён в заявку "сине-гранатовых" на поединок с андалусийцами, который состоится в субботу в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что Месси испытывает проблемы с мышцами бедра, в связи с чем он пропустил матчи своей национальной сборной.

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